De handelsdrivende gør en kæmpe indsats for hele tiden at udvikle Køge som handelsby, og den her pris er et stort skulderklap til dem og Handelsstandsforeningen i Køge, siger Flemming Christensen (K). Foto: Henrik Førby Jensen

Borgmester: Indkøb er helt specielt i Køge

Køge - 08. september 2016 kl. 12:46 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det skyldes at Køge har valgt at værne om de små butikker i bymidten frem for et stort indkøbscenter i udkanten af byen, at Køge nu for anden gang får prisen som Årets Handelsby. Sådan lyder analysen fra Køges borgmester, Flemming Christensen.

- Handelslivet er fantastisk vigtigt for Køge, så jeg er meget glad for den her pris. Enhver, der kommer til Køge, kan mærke, at det er noget helt specielt at gå på indkøb her. Vi har valgt at værne om handelslivet i Køges bymidte i stedet for at bygge et storcenter i udkanten af byen. Derfor har vi et levende handelsliv i bymidten, og der er en ganske særlig charme ved at gå på opdagelse i de mange forretninger og specialforretninger omkring Køge Torv. De handelsdrivende gør en kæmpe indsats for hele tiden at udvikle Køge som handelsby, og den her pris er et stort skulderklap til dem og Handelsstandsforeningen i Køge, siger Flemming Christensen (K).

Det er langt fra første gang, at Køge præmieres for sit handelsliv. I 2010 blev Køge kåret som Årets Handelsby første gang. I 2016 tog Køge prisen som Den hyggeligste handelsby i og Den mest servicemindede handelsby for to år siden i 2014.

Det er analyseinstituttet ICP, 2016 Council of Shopping Centers og Detail-forum, der står bag kåringen. Dommerjuryen fremhævede blandt andet, at befolkningstallet de senere år er steget markant, og at byen tiltrækker kunder fra et stort opland. Køge har et bredt udbud af butikker og kundeorienterede funktioner, som er med til at sikre en god oplevelse i et historisk bymiljø.