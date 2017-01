Se billedserie Der var godt fyldt op i rådhusets kantine, hvor flere borgere krævede, at man fremadrettet kigger på en permanent løsning for at beskytte Køge. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Borgere kræver permanent kystsikring langs Køge Bugt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgere kræver permanent kystsikring langs Køge Bugt

Køge - 19. januar 2017 kl. 14:17 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var enighed blandt de mange borgere, som onsdag aften deltog i et informations- og evalueringsmøde på Køge Rådhus om den historiske stormflod den 4. januar i år; Der skal etableres en permanent kystsikring langs Køge Bugt for at beskytte mod fremtidige oversvømmelser, og det skal være så hurtigt som muligt.

En konkret plan for kystsikringen er allerede på plads, men som tidligere beskrevet i DAGBLADET trækker sagsbehandlingen ud, og Køge Kommune risikerer samtidig at overstige anlægsloftet. Derfor foreslog flere borgere i går, at kommunen tager nogle af de mindre løsninger ud af det 200 millioner kroner dyre kystprojekt, og går i gang med kystsikringen nu.

Det forslag møder også stor opbakning fra politisk side.

- Vi arbejder i øjeblikket benhårdt på at finde ud af, hvad vi kan tage ud af planen og lave allerede nu. Vi ser på, om man kan dele projektet op i mindre dele, i stedet for at vente på at hele kystsikringen bliver godkendt, siger Mette Jorsø (V), der er formand for Teknik- og Miljøudvalget i Køge.

Se alle billederne fra borgermødet her på siden og læs hele historien i DAGBLADET Køge den 19. januar.