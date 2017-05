Være kreativ med kartoflen ? og sæt dit helt eget aftryk på din T-shirt.Foto: Martin Håkan/Coverganda.dk

Børneworkshop: Vær kreativ med kartofler

Køge - 27. maj 2017 kl. 07:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En af sommerens bedste T-shirts kan være den, børnene laver på næste Køge Billedskole. Her skal børnene nemlig sætte tryk på T-shirten. Det eneste, du skal, er at medbringe en nyvasket T-shirt, for så kan tryk og maling bedre 'binde' til blusen.

"Vi bruger kartofler, gulerødder og mange andre grøntsager til formålet. Det vigtige er, at de alle har forskellige former og snit. Måske bruger vi grøntsags-fladen, som den er. Måske skærer vi et mønster. Herefter dypper vi det enkelte stykker grøntsag i den farve maling, du kan tænke dig. Med flere stykker grønt kan du sætte flere forskellige former og farver," siger Katrine Vega-Jespersen, der er kreativ vejleder på workshoppen. Til daglig studerer Katrine 3D-digitalkunst.

Her er virkelig mulighed for at skabe sin helt egen, unikke T-shirt, som ingen andre har magen til. Og T-shirten kan holde længe, for ved at benytte forskellige teknikker kan du nemlig sikre dig, at malingen og farven bliver på T-shirten vask efter vask.

Fordelen ved Køge Billedskole er, at stort set alle materialer er gratis, og børnene kan prøve kræfter med mange forskellige kreative discipliner og metoder. Samtidig er der altid dygtige og erfarne kunstnere, der gladelig deler ud af deres gode råd, fif og ideer. Det giver hjælp og inspiration undervejs til det kreative arbejde.

Køge Billedskole er støttet af Køge Kyst for at fremme kulturen i området og skabe livet før byen.

Vil du skabe tryk på din T-shirt og kreere dit helt eget, unikke mønster? Deltag i workshoppen 'Tryk på T-shirten' lørdag den 27. maj kl. 13-17 i Gule Hal, Strandpromenaden 1 i Køge. Arrangementet er gratis og for alle.