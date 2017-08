Børnedyrskue i Borup for 42. gang

Tilmelding er senest 17. august på www.dyrskueiborup.dk . Her findes også dagens program. Igen i år er det gratis at udstille - uanset antal dyr, mens udstillere til gengæld skal betale entré som alle andre.

Kokken 11.40 viser Skovbo DCH (Danmarks civile hundeførerforening) hvad hunde kan lære og bruges til. Over middag underholder "Happy Einar" med finurlige ballondyr og tryllerier - som vanligt forventes han at trække "en hale af børn" efter sig hele eftermiddagen. Klokken 13.00 har Borup Idrætsforening arrangeret fodboldkamp og derefter opvisning i stortrampolin. Udstilleraktiviteter og præsentation af dyrene samt præmieoverrækkelse sker løbende om eftermiddagen. Til sidst overrækkes vandrepokaler af Peder Bjældager, Skovbo Y's Mens præsident, før skuet lukker klokken 16.00.

Udover underholdning er der ekstra mange boder, minigolf, tombolaer, fiskedam, spejderaktiviteter og flødebollekastning. Kræftens Bekæmpelse er der igen med hoppeborg og ansigtsmaling, HH-rideskole med ponyer, så børnene kan prøve en tur på hesteryg og der vil være mulighed for at se Borup by fra hestevogn. Desuden er der flere udstillinger på pladsen, samt hjælp at hente for både sult og tørst i vor velassorterede cafeteria.