Regionsrådsmedlem Bodil SØ (V), Køge, bliver nyt medlem af Udvalg for Sygehusenes behandlingstilbud i Region Sjælland. Foto: Leah Kristensen

Bodil Sø ind i udvalg for sygehusbehandling

Køge - 13. februar 2017 kl. 14:15 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bodil Sø træder ind i udvalg for Sygehusenes behandlingstilbud. Det meddeler hun i en pressemeddelelse.

På Regionsrådsmødet den 9. februar blev det vedtaget, at regionsrådsmedlem Bodil Sø (V), Køge, erstatter Lene Madsen Milner (V), Stevns, i Udvalget for Sygehusenes behandlingstilbud i Region Sjælland. Udvalget for Sygehusenes behandlingstilbud arbejder med en af de største kerneopgaver på sundhedsområdet, som region Sjælland er ansvarlig for. Udvalgets områder rummer blandt andet specialeplanen, hjemtag og konkurrenceudsættelse, sygehusmedicin, kapacitet og kvalitet på sygehus, sygehusbyggeri som en vej til bedre patientforløb, patienten som partner og politik for frivillige.

Bodil Sø, der i forvejen sidder i udvalgene 'Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse' samt 'Forskning og Innovation', glæder sig til at komme endnu mere ind i arbejdet med sygehusenes behandlingstilbud, særligt fordi det giver god mening i forhold til den viden, hun allerede har fra forsknings- og innovationsudvalget, hvor der blandt andet arbejdes med data på sundhedsområdet.

- Man ved, at en procent af befolkningen står for 30 procent af sundhedsudgifterne, hvor det primært en håndfuld store sygdomsområder der dominerer, for eksempel KOL, hjerte/kar, diabetes og psykiatri. Ved at grave dybere i tallene kan man bedre sætte ind med forebyggelse. Forskningen er også en vigtig brik i at forstå hvad der virker bedre og kan fremme sundhedsområdet, siger hun.

Udvalget står også bag den sundhedskonference der holdes den 15. maj om udvikling af sundhedsvæsenet i Region Sjælland.

- Hvis vi skal håndtere den store opgave med flere ældre og stigende sundhedsudgifter i de kommende år, er vi nødt til at se på, hvor vi kan udvikle og sætte ind for at få mere sundhed for pengene. Sygdom opstår og rammer mange vilkårligt, og vi skal se på hvordan vi kan gøre mere i behandlingstilbuddene, medicinsk, teknologisk samt ikke mindst forebyggende i forhold til de store livsstilssygdomme, siger Bodil Sø, der ser frem til at komme i gang med arbejdet i udvalget for sygehusenes behandlingstilbud.