Blotter til 25-årig: Vil du se på

Kvinden gik klokken 18.35-18.45 fra stationen i Tureby ad Turebyvej og Byvej, da en bilist kørte ind ved siden af hende for at spørge om vej. Den 25-årige forklarede vejen med fagter og bemærkede herunder, at føreren af bilen legede med sit lem. Kvinden fortsatte nu, men bilisten fulgte efter og standsede igen for at spørge, om hun nu ville se på, at han legede med sit lem. Kvinden følte sig nu skræmt over mandens adfærd og skyndte sig videre, så hun bemærkede ikke, hvor bilisten forsvandt hen.