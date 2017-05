Louise Øst Larsen er tovholder for Byvennerne. Foto: SSP Køge.

Bliv frivillig i Køges bybillede

Køge - 16. maj 2017 kl. 12:41 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Køge: Køge Kommune har over de næste fire år afsat 200.000 kroner til et korps af frivillige borgere, der skal færdes i Køge centrum i dagtimerne og »være medvirkende til, at alle får en positiv oplevelse«, skriver gruppens tovholder Louise Øst Larsen i en pressemeddelelse.

I praksis betyder det, at de frivillige - i lighed med de kendte Natteravne - skal være opsøgende, lyttende og interesserede i alle slags mennesker. Og gerne med et vågent øje for de tricktyverier, der ind imellem plager borgere og handlende.

Det er planen, at Byvennerne skal færdes sammen i bybilledet i teams bestående af tre personer. I første omgang prioriteres det, at Byvenner er på gaden ved torvedage imellem klokken 11.00 og 15.00, samt når der er events i byen.

Byvennerne støttes i at drive indsatsen af Tryghed i Køge (Politi, kommune, borgere) og er organiseret under SSP Køge. For interesserede er der tirsdag informationsmøde i Galleriet på Teaterbygningen. Fra klokken 17 og et par timer frem, oplyser Louise Øst Larsen.

- Vi sigter efter et team med en bred sammensætning. Vi har brug for dig uanset alder, etnicitet, køn og faglig baggrund. Vi betragter mangfoldigheden i sammensætningen af mennesker i Byvenner som en gevinst, idet en bred sammensætning blandt andet øger muligheden for at komme i kontakt med forskellige befolkningsgrupper. Du skal kunne se dig selv værende en del af et team, som i fællesskab skal være med til at fremme den gode fortælling om Køge by. Indsatsen vil spænde bredt og du skal som Byven være åben for både at kunne tale med byens ældre borgere samt at guide en turist i retningen af Køge Miniby. Byvenner rummer empati, en nysgerrighed på alle slags mennesker, samt en naturlig fornemmelse af i hvilke situationer, man skaber kontakt, skriver hun.

Der vil løbende være tilbud om undervisning i eksempelvis konflikthåndtering, førstehjælp osv. Dette tilrettelægges i fællesskab. For at sikre en dynamisk proces vil gruppen ind imellem holde møder for at samle erfaringer og evaluere indsatsen.

Giv gerne et praj om du har mulighed for at deltage i informationsmødet til koordinater Louise Øst Larsen på enten 40 49 42 42 eller via mail louise.oest.larsen@koege.dk.