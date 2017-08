Oplev et par timer som VIP ved Køge Festuge 2017.

Bliv VIP til Køge Festuge

Køge - 10. august 2017 kl. 07:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Køge Festuge 2017 nærmer sig.

I år har du chancen for at opleve et par timer som VIP til hele Køges fest.

"Vi åbner dørene for alle til VIP området i år. Fredag den 1. september og lørdag den 2. september kan du komme ind i VIP området og nyde en frokost der er anrettet af Kristian Østergaard fra Odd Fellowgaarden. Hertil kan du nyde drikkevarer ad libitum fra baren i VIP området. Vi åbner kl. 11.30 og lukker kl. 13.30 begge dage", fortæller Per Stenberg, formand for Køge Festuge.

Menuen er en platte, og den består af følgende: Terrine af laks med agurkecreme, dild og mynte. Blomkålstærte med saltet tun. Salater med bagt malt. Kyllingepaté med rødvinssvampe. Seranoskinke med oliventapanade. Ost. Chokoladekage med skum. Hjemmebagt brød og smør.

Formanden for Køge Festuge vil fortælle lidt om hvordan festugen bliver styret, noget af det der driver bestyrelsen, udfordringerne og man kan få mulighed for at stille spørgsmål.

Alle kan komme med en tur op på scenen, så man får mulighed for at tage billeder ud over Køge Torv m.m.

Du får 2 timer som VIP til Køge Festuge med mad og fri bar til en spotpris på 300 kr.

Bord skal bestilles senest tirsdag den 28. august kl. 12.00, og det hele er begrænset til 70 personer pr. dag.

Du bestiller bord på tlf. 4026 0740.pm