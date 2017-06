Se billedserie Køge Museum gemmer på nogle dramatiske historier, som den nye museumsleder er fascineret af og gerne vil videreformidle på den bedste måde. Her gemmer Lene Brysting Renault sig bag det originale bøddelsværd, der er udstillet på museet. Foto: Jørgen Chr.Jørgensen

Blandt skibsvrag og vikingeborge

Køge - 09. juni 2017 kl. 16:00 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den nye leder af Køge Museum og lokalarkivet er kommet på plads og glæder sig blandt andet til at udnytte mulighederne i fundet af Borgring udenfor byen. Lene Brysting Renault blev for to måneder siden udpeget som leder af Køge Museum og Køge Lokalarkiv, der har til huse under samme tag i Nørregade, og nu er hun efterhånden ved at komme helt på plads i sit nye job. Det skriver DAGBLADET Køge.

Hun er selv cand.mag. i arkæologi og har både en professionel og personlig kærlighed til historien - den interesse har hun i forbindelse med sin nye position opdaget, at rigtig mange køgensere deler:

- Når man møder folk her i byen kan man virkelig mærke respekten for de kulturinstitutioner som museet og lokalarkivet er. Der er en stolthed omkring vores forhistorie og den historie, der i det hele taget er i byen. Det er spændende at opleve den respekt og interesse, der er fra lokalsamfundet, mener Lene Renault, der selv har boet i Køge de seneste 12 år og som kender byen fra sit tidligere arbejde som gravende arkæolog på Sydsjælland. Hun har desuden en bachelor i erhvervsøkonomi som hun kan trække på i arbejdet med Køge Museum, hvor hun kom til efter en stilling som administrationschef ved Erhvervsakademi Sjælland i Køge.

- Jeg er nok ikke gået den typiske arkæologivej og da muligheden var der for at komme tilbage til kulturhistorien, så greb jeg den, fortæller hun og forklarer, at hun godt kan lide udfordringen i at få endnu flere eksponeret til de mange gode historier som både museet og lokalarkivet rummer.

- Det giver en bedre forståelse for nutiden når man ser den gennem de historiske fund, der bliver gjort, mener hun.

På Køge Museum er der kommet nye aspekter til kulturhistorien, efter at Køge Museum har overtaget positionen som regionens borgcenter under Museum Sydøstdanmark. Det er selvfølgelig fundet af Borgring uden for Køge, der gør, at borge og vikinger nu hører under Køge Museum.