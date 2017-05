Billeder: Hærværk vil få gammelt egetræ til at dø

Se billedserie Der er savet en rille ind i barken hele vejen rundt om egetræet. Det kaldes at ringe træet. Foto: ETK

Køge - 26. maj 2017 kl. 19:04 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et stort gammelt egetræ i Holmebækparken i Herfølge har været udsat for hærværk. Det konkluderer ETK, efter at en borger har kontaktet dem og henledt opmærksomheden på træet.

Hele vejen rundt om det cirka 14-16 meter høje træ er der savet en rille ind i barken. Det truer nu træets liv, fortæller landskabsarkitekt hos ETK, Berit Jacobsen, til DAGBLADET Køge.

- Det hedder, at man ringer træer for at få det til at gå ud. Når man skærer helt ind til vedlaget, så stopper man al saft-transport og næring til kronen. Det sker, fordi det ikke er i den hårde kerne, at saften i træet transporteres. Laget, hvor det foregår, ligger lige bag ved barken, så når man har savet det over, går træet ud og dør. Om det bliver tilfældet med dette træ, afhænger af, hvor dyb den skårende rille er. Vi ved ikke, om det er savet helt igennem. Det kan vi ikke se, for der er kun en lille save-rille, og det gør vi naturligvis ikke større. Vi kan håbe på, at rillen ikke kun er kommet helt igennem. Men uanset hvad, har man skadet træet, siger hun.

ETK vurderer, at nogen bevidst har savet rillen for at få træet til at gå ud.

- Det er et bevidst ønske om at få det træ til at dø. Det er der ingen tvivl om. Det er så gennemført, at det ikke bare er drengestreger. Vores formodning er, at det er med fuldt overlæg for at få træet til at gå ud. Det er lavet med en sav hele vejen rundt, siger Berit Jacobsen.