Betjent frifindes: Forsvundne penge skyldes rod hos politi

Retten i Roskilde frifandt onsdag en 55-årig færdselsbetjent for selv at have stukket pengene i lommen, som han havde opkrævet i bøde hos udenlandske bilister på Køge Bugt Motorvejen.

Køge - 31. august 2016 kl. 14:35 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var rod i håndteringen af kontantbeløb hos Midt- og Vestsjællands Politi, der var årsag til, at 13.500 kroner opkrævet i bøder hos udenlandske bilister forsvandt. Det slog Retten i Roskilde fast, da der onsdag eftermiddag faldt dom i sagen mod en 55-årig færdelsbetjent fra Ringsted. Retten frifandt på den baggrund betjenten.

Den 55-årige politimand var tiltalt for bedrageri og grov pligtforsømmelse ved i seks tilfælde i 2013 at stoppe pengene i sin egen lomme, efter at han i politiets civile videobil havde standset udenlandske bilister på Køge Bugt Motorvejen.

- Retten finder at, at det ikke kan afvises, at der var beløb hos Midt- og Vestsjællands Politi af en vis størrelse, der ikke kunne redegøres for, sagde retsformand Anders Herping Nielsen.

Et vidne fra Rigspolitiets Centrale Færdselsafdeling har i sagen forklaret, at der hos Midt- og Vestsjællands Politi i slutningen af 2013 var en konto, hvorpå der stod 800.000 kroner, som var indbetalt i bøder, men hvor politiets regnskabsafdeling ikke vidste, hvilke sager de stammede fra.

Domsmandsretten lagde også vægt på, at Midt- og Vestsjællands Politi i 2013 ikke havde et regelsæt for, hvordan betjentene skulle håndtere de penge, som blev betalt kontante på stedet, når en udenlandsk bilist var blevet standset for en færdselsforseelse.

- Der er ikke fremlagt retningslinjer i sagen. Procedurerne for håndtering af kontanter var baseret på kollegers oplæring af hinanden. At man ikke kunne få en kvittering, når man afleverede kontantbeløb, gav desuden anledning til usikkerhed hos politifolkene, sagde Anders Herping Nielsen.

Statsadvokaten for København har nu 14 dage til at beslutte, om sagen skal ankes til Landsretten.