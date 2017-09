Det er rigtigt dumt at skubbe til politifolk i tjeneste. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Betinget fængsel og bøde for at skubbe til betjent

Køge - 15. september 2017 kl. 14:45 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En septembernat sidste år blev politiet kaldt til en adresse i Herfølge, hvor der var blevet trykket på en overfaldsalarm.

Da betjentene nåede frem til huset, stod en grædende kvinde udenfor, mens hendes 36-årige kæreste og deres fælles barn var indenfor.

En kvindelig betjent forsøgte derefter at komme ind i huset, men den 36-årige mand gav hende et kraftigt skub i brystet for at holde hende ude.

Og det er en overtrædelse af Straffelovens paragraf om vold eller trusler mod tjenestemand i funktion.

Den 36-årige har under retssagen nægtet sig skyldig og forklaret, at skubbet var så svagt, at det ikke er ulovligt, og at han desuden mener, at betjenten ikke havde ret til at gå ind i huset.

Dommeren og de to domsmænd ved Retten i Roskilde var dog enige i, at når kæresten havde fundet det nødvendigt at tilkalde hjælp via overfaldsalarmen, så havde betjenten både ret og pligt til at skaffe sig adgang til huset for at sikre at ingen kom til at lide overlast.

Den 36-årige blev derfor idømt en straf på 30 dages fængsel, men retten tog hensyn til, at han ikke tidligere er straffet og, at »der trods alt kun var tale om skub«, så dommen blev gjort betinget med en prøvetid på ét år.

Manden fik desuden en tillægsbøde på 2.500 kr., og han skal betale sagens omkostninger.