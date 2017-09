De nye standere til betalingsparkeringen er blevet dækket over - og det bliver de ved med at være en rum tid endnu.

Betalingsparkering kan blive skubbet til næste år

Køge - 07. september 2017 kl. 11:00 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I denne uge skulle den nye ordning med betalingsparkering i hele Køge by have trådt i kraft, men som følge af forsinkelserne i byggeriet af de nye forretninger i Strædet blev betalingsparkeringen udsat.

Og det er den indtil videre på ubestemt tid. Der er således endnu ikke fastlagt en ny dato for, hvornår man skal begynde at betale for at parkere i Køge. Sagen var endnu en gang på dagsordenen i byrådets teknik- og miljøudvalg i denne uge, og udvalgets formand, Mette Jorsø (V), har endnu ikke noget bud på et nyt starttidspunkt.

"Jeg tænker, at der går nogle måneder, og hvem ved, om vi også kommer ind i det nye år. Vi har brug for mere tid til at lave den rigtige ordning og få informeret om ændringerne," siger hun.

Man skal dog ikke glæde sig for tidligt, hvis man håber, at politikerne varmer op til en afskaffelse af ordningen.

"Uanset hvad så kommer der en ordning med betalingsparkering i Køge," fastslår Mette Jorsø.

Pausen bliver blandt andet brugt til dialog med Køge Handelsstandsforening, Køge Grundejerforening og andre interessenter omkring den rette indretning af betalingsparkeringen. Der er blandt andet møde torsdag i denne uge.

"Vi har modtaget mange gode input fra borgere, butiksejere og andre interessenter, og dette giver os en chance for at kigge på de regler, som er meldt ud, en ekstra gang. Ikke mindst derfor er det en rigtig god beslutning, vi har taget, om at udskyde implementeringen af de nye regler, siger borgmester Flemming Christensen.