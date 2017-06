Foreningerne i området ved Søndre Strand i Køge, heriblandt i vinterbadeklubben Valkyrien, skal fra september betale for parkering i dagtimerne samt indtil klokken 15.00 lørdag. Dét kommer imidlertid helt bag på Valkyriens overviking, der har savnet information omkring hele forløbet. Foto: Kathrine Harvey

Betal otte kroner i timen for at lufte hunden på stranden

Køge - 26. juni 2017 kl. 13:38 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mandag aften samles bestyrelsen i vinterbadeklubben Valkyrien på Sdr. Havn i Køge til et ekstraordinært møde. Årsagen er, at man i sidste uge helt tilfældigt fandt ud af, at Valkyrien og andre foreninger i området ved Søndre Strand omfattes af den kommende zone for betalingsparking, der træder i kraft til september, skriver DAGBLADET.

Det betyder, at foreningernes medlemmer, hundeluftere og andre brugere af stranden, der ankommer med bil, fremover skal betale for parkering i døgnets dagstimer samt frem til klokken 15.00 om lørdagen. Overviking i Valkyrien, Kirsten Lund Jørgensen, er dybt forundret over forløbet og savner information fra Køge Kyst.

- Ingen herude havde drømt om, at det ville dække vores område. Jeg mener, at det er helt utroligt ringe, at man hverken har rettet henvendelse til os eller inddraget os i en dialog om de fremtidige parkeringsforhold, siger hun.

Projektdirektør i Køge Kyst, Tove Frederiksen, beklager, at nogle af områdets bruger føler sig dårligt informeret om fremtidens vilkår.

- Men betalingsparkeringen indføres for at undgå ubalance i den forstand, at der kommer mange nye borgere til Sdr. Havn, siger hun til DAGBLADET og fortsætter:

- Hvis man ikke laver betalingsparkering i hele området, vil de formentlig køre hen, hvor det er gratis at parkere. Så det er også for at sikre, at foreningerne får adgang til de nuværende parkeringspladser, siger Tove Frederiksen.

Foruden en timetakst på otte kroner mellem klokken 8.00 og 18.00 i hverdagen samt lørdag indtil klokken 15.00, vil en dagslicens koste 30 kroner og en månedslicens 200 kroner. Flere berørte foreninger indbyder desuden til drøftelse om sagen i Gule Hal tirsdag klokken 16.30.