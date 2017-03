Tunnelen her i Bjæverskov er ét af stederne, hvor der før er sket ulykker. Som led i debatten om cykelstier og trafiksikkerhedsprojekter bør man gennemgå de mest udsatte steder og lade det indgå i budgetsnakken, mener SF?s Torben Haack. Tirsdag aften frigav byrådet 9,8 millioner kroner til konkrete projekter i Herfølge, Ejby og Vemmedrup. Foto: Kim Rasmussen

Beskedent men vigtigt løft til cykelstier og trafiksikkerhed

Køge - 01. marts 2017 kl. 15:03 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tre nye cykelsti- og trafiksikkerhedsprojekter skydes nu formelt i gang. Det sker, efter at Køge Byråd i fuldstændig enighed tirsdag aften frigav godt 9,8 millioner kroner til krydsningsheller på Ringstedvej i Vemmedrup, udvidelse af et cykelstiprojekt på Billesborgvej i Herfølge samt et endnu ikke fastlagt cykelstiprojekt fra Ejby og ind mod Køge, skriver DAGBLADET.

En snert af ærgrelse og frustration sneg sig imidlertid ind i byrådssalen i aftes. Nok er det særdeles glædeligt, at ovenstående projekter nu sættes i gang, men kigger man på listen og ønsker for andre lignende projekter, der ligger og venter forude, bliver den ikke kortere, som dagene går.

- Derfor må vi lave benhårde prioriteringer, i forhold til hvad vi har at gøre godt med. Men jeg skal ikke lægge skjul på, at det er frustrerende at se listen vokse, velvidende at vi nu har brugt alle pengene for i år, sagde Mette Jorsø (V), formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Enhedslistens medlem af Teknik- og Miljøudvalget, Niels Rolskov, kvitterede på byrådsmødet efterfølgende for, at der havde været enighed om vejen frem i de politiske udvalg. Han lagde dog heller ikke skjul på, at man godt kunne ønske sig flere midler til at udmønte ønskerne:

- Men nu kan vi komme i gang med de prioriterede projekter, og kigger man på Ejby, er det godt, at det sker i forening med borgerforeningen, som så kan give deres besyv med. Hele projektet kan ikke fuldføres for de afsatte midler, men vi sætter en retning og får startet det op, sagde Niels Rolskov.