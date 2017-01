Se billedserie ETK er dagen derpå i gang med at normalisere Køge Å og sideløb ved Torvebyen. Foto: Else Damsgaard

Bekymring afløst af lettelse langs åen

Køge - 05. januar 2017 kl. 10:27 Af Else Damsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stormfloden onsdag, der fik vandstanden i Køge Å til at stige voldsomt, gav fuld aktivitet og bekymringer, men dagen derpå er reaktionerne præget af lettelse. En stor vandpumpe kører på fuld tryk. De forretningsdrivende i Torvebyen flytter sandsække og rydder op fra morgenstunden, så de kan åbne planmæssigt.

Medarbejdere fra ETK er i gang ved åen, hvor de skal have normaliseret tingene, men vandstanden er stadig 30-40 centimeter over normalen.

- Vi lavede jo en spærring til et sideløb fra åen, så vandet ikke skulle komme op til ejendommene omme fra den side. Men der står vand, som vi pumper væk. Senere, når vandstanden er faldet noget mere, forventer vi langsomt at fjerne spærringen nede i åen, så det hele kan normaliseres, fortæller Daniel Jensen, der er anlægsgartner i ETK.

Han og kollegerne forventer også torsdag at komme til at modtage en del sandsække, men han gør opmærksom på, at borgerne er mere end velkommen til at beholde dem.

Dennis Traulsen Nielsen, der har Din Tøjmand lige ved siden af åen, er også i gang - på den gode måde:

- Vi er lettet. Kommunen gjorde et fantastisk arbejde. Vi er glade og tilfredse. Nu skal vi bare lige have ryddet op.

Bleas, der står for drift og service ved flere ejendomme i Torvebyen er også i gang med at rydde op og prøver samtidig at kigge fremad.

- Vi vil arbejde for, at vi sammen med partnere som kommunen og Beredskabet får lavet handlingsplaner for, hvordan vi kan optimere forberedelserne, hvis vi kommer i den her situation igen. Vi skal have lavet lister med kontaktdata til myndigheder, forretninger og beboere. Vi har jo en interesse i at sikre vores værdier og vise, at det er et sikkert sted at drive forretning, siger Jan Lentz fra Bleas.

Kaffekælderen, der ligger henne ved Brogade, fik utrolig meget opmærksomhed, da vandet i åen stod højt onsdag, men dagen derpå kan caféejeren konstatere, at der er kaffe i kælderen som sædvanligt, men ingen vand.

- Terrassen var helt oversvømmet i går, og vandet var sikkert også trængt ind, hvis ikke min udlejer havde sørget for vandpumpe og sandsække. Men der var totalt styr på det hele, da jeg gik hjem i aftes ved 22-tiden, siger Susie Hayes i Kaffekælderen. Hun fik i det hele taget mange henvendelser og beskriver dagen som en 'folkefest'.

- Det var helt vildt. Aldrig har der været så mange her ude foran caféen og på broen, men det var også vejr til det. Stormen mærkede vi jo ikke. Til gengæld glødede Facebook. Aldrig har jeg fået så mange bekymrede og søde kommentarer fra kunder, der håbede, at de fremover også kunne komme og nyde kaffen her, siger Susie Hayes.