Bekymrede forældre: - Vi skal ikke spille hasard med børnenes helbred

Køge - 08. september 2017 kl. 18:00 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vemmedrupskolen i Køge er i øjeblikket hårdt ramt, og forældre på skolen er bekymrede for, at deres børn stadig færdes på skolen. I begyndelsen af ugen blev der konstateret skimmelsvamp i otte ud af ti bygninger, og derfor er store dele af skolen lukket. Onsdag begyndte det at regne ind i en af bygningerne, hvor en børnehaveklasse havde undervisning, og det er også blevet oplyst, at der asbest i skolens tage.

Efter de omfattende fund af skimmelsvamp er en stor del af eleverne flyttet andre steder hen, men børnene i 0.-2. og 4.-6. klasse holder stadig til i de to af Vemmedrupskolens bygninger, som ikke er ramt af skimmelsvamp.

Forældrene til de tilbageværende børn er dog stadig bekymrede for, at deres børn færdes på skolen, når der både er konstateret skimmelsvamp og asbest.

- Selve renoveringen er et kæmpe stort projekt, og jeg synes ikke, det er passende for børnene at gå rundt på skolen, når det er i gang, og der eksempelvis er asbest, siger Henrik Olsen, der er far til en pige i 1. klasse på Vemmedrupskolen.

Ifølge formand for skoleudvalget i Køge Kommune, Helle Poulsen (V), får asbesten ikke nogen anden betydning, end den havde før.

- Skolen blev bygget med asbest i tidernes morgen, og det har ikke noget med skimmelsvampen at gøre, siger hun og fortsætter:

- Reglerne, som håndværkerne i så fald skal arbejde efter, er skrappe, og hvis der ikke må være børn i nærheden, skal der selvfølgelig ikke være det. Man skal følge reglerne, og det gør forvaltningen også, siger hun.

Det er endnu uklart, om kommunen, udover at renovere bygningerne for skimmelsvamp, også vil fjerne asbesten, men udvalgsformanden kan godt forstå forældrenes frustration.

- Jeg kan sagtens forstå, at forældrene er frustrerede, og det ville jeg også selv være, hvis det var mine børn. Vi er meget optaget af børnene og de ansattes ve og vel, og uanset hvad det koster, skal det laves grundigt og ordenligt, påpeger Helle Poulsen.

Henrik Olsen kan den nuværende løsning for uholdbar, og derfor kommer han med en »klar opfordring« til politikerne om at finde en anden løsning og flytte de tilbageværende børn et andet sted hen. Eksempelvis ved at leje pavilloner.

- Kommunen må betale, for vi skal ikke spille hasard med vores børns helbred, pointerer Henrik Olsen.

