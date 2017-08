Send til din ven. X Artiklen: Bedste take away i Køge kåret Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bedste take away i Køge kåret

Køge - 18. august 2017 kl. 10:49 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når det kommer til kvalitet og leveringstid er Kashmir To Go på Søndre Viaduktvej bedste take away-sted i Køge.

Det er slået fast, efter at den landsdækkende take away portal Hungry.dk har kåret årets bedste lokale take away-sted på baggrund af data trukket ud fra alle Hungry-restauranter i området.

Og her rangerer Køge-kunderne Kashmir To Go som topscorer, når det kommer til måltidernes kvalitet og leveringstid.

Indehaver af Kashmir To Go Noor Hussain stolt af kåringen. Han mener, at forklaringen på kåringen ligger i restaurantens fokus på kundeservice og ikke mindst kvaliteten, der altid er i fokus.

- Jeg er overvældet over den positive feedback fra kunderne. Vi har kun ligget i Køge i godt halvandet år, men vi kan mærke, at vi gør noget rigtigt, for der bliver ved med at komme nye stamkunder til. Det bunder nok delvist i, at man kan smage vores store fokus på kvaliteten i råvarerne. Her går vi aldrig på kompromis, siger han.