Bedre varsling skal minimere skaderne ved skybrud

Målet med pilotordningen er at yde rådgivning og øge dialogen under ekstremvejrssituationer i hovedstadsområdet, så kvaliteten af det samlede beredskab højnes. Samarbejdsparterne kan på den måde være med til at sikre borgerne og forhindre materielle skader.

- DMI har ansvaret for det meteorologiske beredskab i Danmark. Vi holder åbent døgnet rundt, året rundt for at servicere befolkningen, - det private og offentlige Danmark. Erfaringer fra en pilotordning i 2016 viser, at vi skaber mere værdi, når private og offentlige aktører samarbejder om at dele viden og udvikle løsninger. Omsat til handlinger kan vi spare danskerne for meget besvær og mange omkostninger med løsninger som denne, der kan være med til at forebygge og minimere skader ved skybrud, ekstrem regn og storm, fastslår DMI's direktør Marianne Thyrring.