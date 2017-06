Bedre skiltning skal dæmme op for gener i park

Naboer til Lovparken oplever fortsat med jævne mellemrum, at unge støjer og ikke rydder op efter sig. Sent onsdag aften gik det desuden ud over en bænk, der blev ødelagt. Nu vil Teknik- og Miljøudvalget forbedre skiltningen, så de unge bliver klar over, hvilke regler der gælder i parken. Foto: Jesper From