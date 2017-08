Et oplæg fra en gruppe borgere om kortere rejsetid med bus på tværs af Køge Kommune bliver mødt med positivt sind af de lokale politikere. Foto: Anders Fallesen.

Send til din ven. X Artiklen: Bedre busdrift: Kortere rejsetid får politisk opbakning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bedre busdrift: Kortere rejsetid får politisk opbakning

Køge - 22. august 2017 kl. 18:32 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et nyt borger-udspil, der skal sikre en hurtigere busforbindelse mellem Borup og Køge by, får opbakning fra politikerne i Teknik- og Miljøudvalget i Køge Kommune.

Det er en gruppe borgere fra Borup og Ejby, som har udarbejdet forslaget, hvori man blandt andet har regnet sig frem til, at bus 245 kan tilbagelægge ruten fra Ølby Station via campus, Store og Lille Salby og Ejby til Borup Station på blot 28 minutter.

Forslaget blev på udvalgsmødet fredag modtaget positivt af politikerne, som nu har sendt forslaget videre til forvaltningen, der skal se nærmere på, hvad forslaget konkret vil koste kommunen.

- Jeg synes, det er rigtig godt, og det er et fantastisk stykke arbejde, de har gjort. Jeg er spændt på, hvad forvaltningen og Movia finder ud af, og jeg bakker 100 procent op om forslaget. Nu må vi se til budgetforhandlingerne, men det virker, som om der er stor opbakning i udvalget, så der må nok være positive vinde til den tid, siger Erling Larsen (S), der er medlem af Teknik- og Miljøudvalget i Køge Kommune.

Når forvaltningens beregning ligger klar, er der politisk lagt op til, at man tager den økonomiske diskussion i forbindelse med efterårets budgetforhandlinger, og her håber flere partier, at man kan finde penge til bedre og hurtigere busdrift på tværs af kommunen.

- Vi er helt klart forpligtet til at binde kommunen bedre sammen, og det her forslag er godt gennemarbejdet. Vi bakker op om det, og vi er indstillet på at finde flere penge til busdriften, siger Niels Rolskov (EL).

Samme opbakning finder man hos SFs medlem af udvalget.

- Vi må finde ud af, hvad det koster, og så skal det ind i budgetdebatten. Jeg vil gå langt og slås meget for, at der kommer ordenlig og bedre busdrift, siger Torben Haack.

Forslaget fra borgergruppen peger også på hurtigere transport i forhold til bus 242, hvor man har regnet sig frem til, at ruten fra Ølby Station via universitetssygehuset, STC, Lille Skensved Station og videre mod Højelse, Store Salby og Ejby kan tilbagelægges på 24 minutter.

- Jeg synes, det er et super kvalificeret og rigtig fint forslag. Vi så noget af det i starten af foråret, og vi ville gerne have sat buslinjen i gang, men der var ingen penge. Måske kommer der muligheder i forbindelse med efterårets budgetforhandlinger, og derfor har vi bedt forvaltningen regne på det, siger Mette Jorsø (V), der er formand for Teknik- og Miljøudvalget.

relaterede artikler

527 stemmer råber op om bedre busdrift 26. maj 2017 kl. 15:14

Hundredvis af borgere samler sig for bedre busdrift 10. maj 2017 kl. 11:50

S: Ny station giver anledning til businvestering 06. maj 2017 kl. 17:44