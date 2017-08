Basketpiger vandt EM

At holdet vandt EM er en kæmpesucces og frugten af hård træning det seneste års tid. De to Køge piger Nikoline og Alberte har valgt at satse så meget på basketball, at de netop har rykket teltpælene op og er rykket til smilets by Aarhus for at gå på Marseligborg Gymnasium med Team Danmark støtte og samtidig have muligheden for at spille sammen med et af Europas bedste ungdomshold; Åbyhøj Basketball Klub. Fantastisk succes for Køge Bugt Basketball Klub og ikke mindst de tre piger.