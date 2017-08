Barslund erkender ulovligt arbejde

- Vi skal være meget mere konsekvente. Jeg så jo allerhelst, at vores controllere stoppede byggeriet, så vi var fri for at lave alle de politisager. Barslund betaler bare pengene, for de synes ikke, at det er noget. Når de betaler frivilligt, så er der noget galt. Det havde været dyrere for dem, hvis vores controllere havde stoppet dem. Det er en nødløsning, at vi skal politianmelde. Vi skal stoppe byggeriet, ellers er det konstant borgerne, det går ud over. Vi må bede dem om at lade være med at arbejde, indtil vi er enige om, hvordan det skal foregå. Det er en stakket frist, når vi bare indgiver dem til politiet. Barslund tjener på det, ellers skal de bøder blive meget højere, siger Torben Haack.