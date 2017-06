De to cykeltyve var i færd med at banke en cykellås op med en brosten og klippe en wirelås over med en tang, da politiet kom forbi.

Bankede løs med brosten: Cykeltyve fanget på fersk gerning

Af Simon de Visme

To mænd på 20 og 25 år blev fredag morgen klokken 06.26 overrasket af flere politipatruljer på Køge St. De to mænd fra Køge var i gang med at stjæle cykler på togstationen ved at banke en cykellås op med en brosten og klippe en wirelås over med en tang.