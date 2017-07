Trods de senere ugers negative medieomtale om bandesituationen i Køge, hvor grupperingen LTF nu er til stede, trækker rigtig meget også i den positive retning. Kommunen er langt fremme i exit-strategien og nu er projektleder Stine Lukowski nomineret for sin indsats ved en stor bandekonference i USA. Foto: Palle Høj

Bandeindsats: Kommune har succes med exitprogram

Køge - 29. juli 2017 kl. 05:57 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ved næste uges store konference i Chicago, USA om bandebekæmpelse er projektleder Stine Lukowski fra Køge Kommune blandt de nominerede ved en prisuddeling, skriver DAGBLADET.

Kategorien er »Superior Accomplishments in Gang Intervention,« og selv om Stine Lukowski ikke ved, hvem der har nomineret hende eller hvorfor, kalder hun det for iøjnefaldende, at »lille« Køge Kommune er blandt de nominerede. Om end hun også er forundret over, hvordan man har fået øje på netop Køges bandeindsats.

- Men jeg vil tro, at de finder det interessant, hvordan vi på tværs af myndigheder er i stand til at samarbejde om exitordningen, for den indsats findes slet ikke i USA, siger hun i et stort interview, der bringes i lørdagens DAGBLADET.

Køge Kommune har siden 2013 fået i alt 12 personer med fortid i rocker- eller bandemiljøet gennem exitaftalen, hvilket ligger langt over landsgennemsnittet. Exitaftalen oprettes via et tæt samarbejde mellem kommune, politi og kriminalforsorg samt den enkelte person, som ønsker et fuldstændigt brud med miljøet.

- Man må se i øjnene, at det er et spændende miljø med adgang til stoffer, penge, kvinder, anerkendelse og fællesskab, siger Stine Lukowski og fortsætter:

- Vi siger aldrig til dem, at »du skal bryde med miljøet,« men prøver derimod at tilbyde noget andet. Det skal gribes an på individuelt niveau, men jeg spørger altid, »hvordan kan jeg hjælpe dig.« Jeg kan måske hjælpe med at finde en bolig, med at søge SU eller komme på plads efter en løsladelse. Men de skal sætte retningen. Der er selvfølgelig mange ting, som de ikke fortæller mig, og meget, som jeg heller ikke vil vide, men vi kan tale om alt fra at være i et parforhold til børneopdragelse. Hvis jeg kan hjælpe dem til at være fornuftige i 10 timer om ugen, kan det måske vokse til at være 15 timer og siden 37 timer og så videre, siger Stine Lukowski videre.

