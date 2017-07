Én af banden Loyal To Familias rekrutteringsmetoder er blandt andet at invitere unge på cafébesøg. I det hele taget har banden øget sin synlighed og tilstedeværelse i Køge, blandt andet over pinsen, hvor mange medlemmer var hyppigt til stede i Hastrupparken. Foto: Palle Høj

Bande rekrutterer unge på caféer

Køge - 19. juli 2017 kl. 14:01 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Banden "Loyal to Familia" forsøger at opbygge kontakter til unge ved at invitere dem på café. Det skriver DAGBLADET Køge, der også gennem den senere tid beskrevet den optrapning i tilstedeværelse og aktivitet, som banden »Loyal to Familia« (LTF) er i færd med i blandt andet Køge.

Nu er det kommet frem, at én af grupperingens fremgangsmåder i rekrutteringen af nye medlemmer er at invitere unge fra eksempelvis Hastrupparken på cafébesøg. Skoleleder på Hastrupskolen, Thomas Kielgast, der også er formand for Børneudvalget og gruppeformand for SF, fortæller, at man i pinsen bemærkede, at LTF var meget aktive i området. Tirsdag efter pinsen optrådte et tocifret antal medlemmer desuden i området ved Hastrupskolen, netop som skoledagen var ved at slutte.

- Vi har ikke set dem siden, men vi ved de er her og har derfor tæt kontakt til SSP-medarbejderne, de boligsociale medarbejdere og politiet, siger Thomas Kielgast til DAGBLADET og fortsætter:

- De forsøger at rekruttere unge, og vi har kendskab til nogle konkrete sager med unge, som ikke er elever på skolen, men som vi kender og ved, de har kontaktet. Én af metoderne er, at de inviterer dem på cafébesøg, siger Thomas Kielgast.

Hos Midt- og Vestsjællands Politi holder man skarpt øje med situationen, fortalte vicepolitiinspektør Jacob Olsen for nylig til DAGBLADET. Han er leder af den centrale efterforskning, hvor Midt- og Vestsjællands Politis rocker/bande-indsats er forankret.

- Loyal to Familia er i fuld gang med at ekspandere. Det gør de massivt i hele landet. Lige nu er det størst i Brabrand og Odense. Men det gælder i alle politikredse, at man ser den bølge af LTF-indtog. Det betyder, at LTF presser de andre grupperinger. I Køge er situationen speciel, fordi der er mange andre grupperinger i forvejen, sagde han ved den lejlighed.