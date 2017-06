Bruno Madsen fejrer 10 års jubilæum med Strøby Egede Bageren.

Bager fejrer 10 års jubilæum

Køge - 30. juni 2017 kl. 07:00 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lørdag 1. juli bliver en festdag hos Strøby Egede Bageren. Her fejrer bageren nemlig 10 års jubilæum lige midt i den travleste tid på året, hvor de lokale kunder har selskab af de mange turister, der også handler hos Strøby Egede Bageren i sommeren.

Det sker med en reception klokken 12-16 for venner, familie og forretningsforbindelser i et telt ved siden af bagerforretningen i Strøby Egede, og indehaver Bruno Madsen ser frem til at markerer de første 10 år. Det skriver LørdagsAvisen.

"Det går rigtig godt, og det skyldes selvfølgelig ikke mindst den store opbakning fra lokalbefolkningen," siger Bruno Madsen, der også selv bor i lokalområdet. Han er oprindelig uddannet købmand, og det skinner måske også lidt igennem i forretningen i dag, hvor forretningen ud over brød og kager også byder på et udvalg af kioskvarer og lignende.

Forretningen beskæftiger 15 medarbejdere og udmærker sig blandt andet ved kun at have to lukkedage om året - 1. januar og 25. december.

"Vi har et fantastisk personale, hvilket blandt andet også giver mig mulighed for at holde ferie en gang imellem," siger Bruno Madsen med et smil.

Strøby Egede Bageren samarbejder med Hammershus Bageri i Herfølge, som leverer brødet til forretningen. Sådan har det været siden december sidste år.

"Det er et samarbejde, vi er meget glade for," understreger han.