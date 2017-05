Se billedserie Gustav Holmenlund Larsen og Victor Hansen fra Køge har startet deres egen non-profit forening med navnet KØMA. De to lokale iværksættere vil sætte fokus på økologisk og bæredygtig mad fra lokalområdet. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Bæredygtighed og fællesskab på menuen: Lokale iværksættere vil samle køgenserne

Køge - 10. maj 2017 kl. 13:14 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

20-årige Gustav Holmenlund Larsen og 19-årige Victor Hansen fra Køge startede i januar deres egen frivillige non-profit forening under navnet KØMA. Et koncept med god, lokal og bæredygtig mad i fokus, der skal samle borgerne i Køge Kommune.

- Vi har altid godt kunne lide at lave mad, og vi har også gjort os tanker om at blive kokke, men det er blevet ved tanken og hobbyen, fortæller Victor Hansen.

De to fyre mener, at Køge mangler flere kulturelle og samlende tilbud.

- I mange tilfælde skal man til København for at opleve noget bredt kulturelt med for eksempel mad. Det har vi været lidt trætte af, siger Victor.

Derfor har KØMA sat sig for at invitere alle borgere i Køge til Vestergade 3C den 20. maj, hvor haven bag Det Grønne Hus skal danne ramme om en fælles havefest.

- Vi vil gerne støtte vores by og lave noget for alle, som ikke er for dyrt. Maden bliver lokal og økologisk, og samlet set skal havefesten være med til at styrke fællesskabet i kommunen, siger Gustav Holmenlund Larsen.

Drengene fortæller, at der løbende vil komme mere information om arrangementet, og der er mulighed for at følge forberedelserne til havefesten på Facebook-siden KØMA.