Autohjælpen skal styres fra Køge

- Når alarmcentralen i Aarhus modtager et opkald fra en kunde på Sjælland, sender de opgaven til os i Køge. Vi har overblik over alle selskabets vejhjælpsbiler på Sjælland, og vi kan sende den nærmeste ledige bil til stedet. Det sparer ressourcer, og det giver færre kilometer på landevejen, hvilket er godt ikke kun for økonomien, men også for miljøet. Samtidig er det selvfølgelig mere effektivt at disponere biler fra et centralt kontor end at have folk siddende på 12 forskellige destinationer, fortæller Henrik Olsen.