Se billedserie Alle fem kænguruer, som i dag hopper rundt i indhegningen i Højelse, mangler pigment og er derfor helt hvide. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Australien i Højelse: Sjældne kænguruer trives i nummer 23

Køge - 06. august 2017 kl. 10:02 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I begyndelsen af juli hoppede samtlige store danske medier med på historien fra Køge, hvor en mindre, hvid kænguru - en såkaldt »wallaby« - var stukket af. Der gik to dage inden albino-kænguruen blev fundet igen og kom tilbage i indhegningen på Højelsevej 23.

Her trives den i dag sammen med sine fire søskende, som også er albinoer af arten wallaby, der er en mindre udgave af, men i familie med, den velkendte kænguru. Projektet kastede familien Lundager, der har vinkælder og selskabslokaler, sig over tilbage i 2010.

Efter en tur til Australien kom idéen med have de hoppende dyr gående rundt på gården, fortæller Aage Lundager.

- Vi importerer vin fra Australien og var dernede, hvor vi gik rundt i en stor indhegning med kænguruer uden rigtig at bemærke det. Den følelse ville vi også forsøge at skabe her, så vores gæster kunne gå rundt og snakke med dyrene, siger han.

I løbet af 2010 kom den første brune han-wallaby til Højelse som unge tre måneder gammel, og senere ankom også en kænguru-hun. De blev døbt Frederik og Mary, og specielt førstnævnte var meget tam.

- Vi passede ham og gav ham sutteflaske, så han blev meget tam og rolig omkring os. Vi havde ham blandt andet med på indkøbsture, hvor han sad i en skuldertaske, som hang på indkøbsvognen. Han var meget glad for at sidde i tasken, og folk fik selvfølgelig et chok, når de så ham, fortæller Aage Lundager.

Idéen med at have kænguruerne gående rundt på gården var dog for besværlig, når det kom til rengøring, og derfor byggede familien en indhegning i baghaven. I indhegningen er der både græs, træer og et par små træhuse, og kænguruerne har levet godt af både grøntsager og kaninpiller.

I løbet af årene har Frederik og Mary fået fem unger, der alle har helt hvid pels, og det er på trods, at begge forældre var brune. Og ja, de »var« brune. Frederik og Mary døde nemlig desværre i oktober sidste år.

- Når det kommer til stykket, så er kænguruer nogle skravl. Selv en enkelt grad feber er for meget, og de kan ikke tåle lange perioder med regnvejr. Ellers bliver de forkølede, og det er meget dårlig for dem, siger Aage Lundager.

