Aske Schultz Carstensen fra Bjæverskov er igen i år i finalen ved hotdog-DM.

Aske er en af Danmarks bedste til at spise hotdogs

Køge - 01. juni 2017 kl. 11:00 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For andet år i træk er det lykkedes for 19-årige Aske Schultz Carstensen fra Bjæverskov at kvalificere sig til finalen i DM i Hotdog-spisning. 14 hotdogs nedsvælgede han i kvalifikationen i Pølsekiosken i Køge, og i finalen sigter han efter at runde 20 af slagsen!

Igen i år er han finalefeltets yngste deltager, men han er langt fra uerfaren i madkonkurrencer. Han har blandt andet været i USA for at deltage i burgerspisningskonkurrencer og konkurrencer i hotwingsspisning. Senest har han spist en burger på to kilo på under ni minutter ved sidste års Roskilde Festival - og burgeren var intet problem for den rutinerede konkurrencespiser...

Sidste år placerede Aske Schultz Carstensen sig på en flot fjerdeplads og han træner målrettet op til finalen igen i år. Han spiser normalt meget mad, og lige for tiden ryger der efter hvert måltid også en eller to agurker eller en stor mængde anden fedtfattig og sund mad ned efterfulgt af en hel liter vand for at gøre plads i maven.

Finalen finder sted fredag 2. juni. Den storslåede hotdogfest bliver afviklet af Steff Houlberg i samarbejde med Aalborg Cityforening og Visit Aalborg. Hele omsætningen fra finaledagen og indtægterne fra kvalifikationsrunderne går ubeskåret til Børnenes Kontor i Aalborg.