Arne Ega arbejdede som redaktør for Køge Onsdag, hvor han hver uge interviewede en aktuel gæst i Hugos Kælder. Arne Egaa sov stille ind natten til mandag. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Arne Egaa er sovet stille ind

Køge - 28. august 2017 kl. 17:01

En pibe i munden og et godt glas øl på Hugos. Arne Egaa vidste, hvad der var godt her i verden, og han gjorde altid plads til et grin. Fra andensalen i Sjællandske Mediers hus på Køge Torv 10 har Arne som redaktør for Køge Onsdag gennem 29 år også gjort lokaljournalistik til et vigtigt omdrejningspunkt i sit liv. Men nu er Arne Egaa ikke mere. Han sov stille ind i sit hjem i Hårlev natten til mandag.

Arne blev ansat i 1987 ved DAGBLADET Køge som redaktør ved Køge Weekend Onsdag. Han startede den 1. august som freelance for at give en hånd med på avisen, der på daværende tidspunkt havde eksisteret et års tid. Men allerede den 1. november blev han fastansat. Sidenhen blev avisens titel slet og ret KØGE Onsdag.

Arne har siden været med i en rivende udvikling af KØGE Onsdag og sideløbende været redaktør for Boligmagasinet Sjælland og var i en årerække også redaktør for ErhvervsAvisen Køge Bugt, der udkom i Køge, Solrød, Greve og Stevns.

Arne skabte sig gennem årene en stor og loyal kildekreds og var kendt som en ivrig debattør og igangsætter. Arne sagde selv, at han havde en af dansk presses længste artikelserier - "Ugen Gæster" - som et utal af foreninger, privatpersoner, politikere og virksomhedsejere gerne har stillet op for at interviewes til.

Arne havde altid et stort hjerte for de små i samfundet og for igangsættere. For eksempel stod Køge Jobs & Society Arnes hjerte nær, hvor han med rådgivning om kommunikation og markedsføring var med til at hjælpe nye virksomheder og utallige projekter i gang. Arnes samfundsengagement betød også, at han livet igennem have en tilknytning til Socialdemokratiet, og hans politiske tæft førte til, at han i en periode i 1970 var spindoktor for Anker Jørgensen.

Arne gik på pension ved udgangen af september 2016 og har netop fejret sin 70 års fødselsdag for to uger siden.

Æret være Arne Egaas minde.