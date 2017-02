Arken Indsamler tøj til hjemløse

Køge: Da vejrudsigten meldte, at bidende kulde var på vej til Danmark, besluttede Linné Sommer og hendes folk på restaurant Arken, at det var tid til at gøre noget for de hjemløse. I hele februar måned indsamler restauranten derfor tøj, som bliver kørt til København og fordelt til hjemløse over hele hovedstadsområdet gennem projektet »Hjælperiet«, fortæller Linné Sommer. Restauranten har også doneret nogle af tøjsækkene til Mændenes Hjem i Istedgade. - Det handler jo simpelthen om at gøre en god gerning og folk vil gerne være med - det må bare ikke være besværligt. Det må det gerne for os - vi kører gerne tøjet til København, siger restauratøren.