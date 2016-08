Antikviteter og kræmmere trak folk til

Skal vi blive hjemme eller måske bare gå i ly under et telt?

Et sikkert tegn på at Køge Festuge er lige om hjørnet, er det årlige antik- og kræmmermarked i midtbyen.

Men havde man taget et kig på dmi's forudsigelser, så kunne markedsdagen meget let drukne i regn. Nu skal man ikke altid tro på, hvad metrologerne siger. I hvert fald var søndagsvejret perfekt til at gå på jagt efter et fund. En blanding af sol og skyer gjorde det tåleligt at »jagte guldet«.