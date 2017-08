Anmeldelser om kriminalitet styrtdykker

Analysen viser, at antallet af anmeldelser er faldet fra 35.000 i 2009 til omkring 22.500 2016. Det svarer til et fald på 35 procent, og det er et markant større fald end på landsplan, hvor antallet af anmeldelser i samme periode er faldet med 14 procent.

En del af forklaringen på, at mængden af kriminalitet falder over en årrække, skal ifølge politiinspektør Michael Flemming Rasmussen, der er leder af Midt- og Vestsjællands afdeling for analyse og forebyggelse, findes i, at ungdomskriminaliteten er faldende.

- Ungdomskriminaliteten falder også voldsomt i disse år. Vi synes, at det har noget at gøre med vores fremragende arbejde sammen med kommunerne og skolerne, men ret beset har vi ikke evidens for at sige, hvorfor det går så godt med ungdomskriminaliteten, som det gør. Når folk debuterer som kriminelle, gør de det som regel sammen med andre. Det er sjældent, at de gør det alene. I dag er der noget, der tyder på, at når de unge i højere grad sidder derhjemme og glor ind i en skærm, har de ikke samme risiko for at komme i dårligt selskab, som hvis de hænger ud med knallerten på hjørnet eller på grillbaren henne i centeret, lyder politiinspektørens teori.