55-årig betjent frifundet i byretten i sag om bedrageri med bødepenge. Nu opgiver statsadokaten at føre ankesagen i Østre Landsret. Foto: Lars Sandager Ramlow

Send til din ven. X Artiklen: Anke opgives: Frifundet færdselsbetjent slipper for ny sag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Anke opgives: Frifundet færdselsbetjent slipper for ny sag

Køge - 07. januar 2017 kl. 05:48 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Statsadvokaten må opgive at rejse en ankesag i Østre Landsret mod en 55-årig færdselsbetjent fra Midt- og Vestsjællands Politi. Dermed står frifindelsen fra byretten for bedrageri og grov pligtforsømmelse til troende. Det skriver DAGBLADET.

Sagen handler om håndtering af kontanter, som betjenten har opkrævet i straksbøder hos udenlandske bilister på Køge Bugt Motorvejen. Den Uafhængige Politi­klagemyndighed mente, at betjenten havde puttet pengene i sin egen lomme i stedet for at aflevere dem på politigården. Men under retssagen kom det frem, at betjentene i færdselsafdelingen ofte blev bedt om blot at lægge kontanterne på disken i vagtcentralen uden at få en kvittering. Samtidig fortalte vidner fra politiets egne rækker om en konto med 800.000 kroner, som ikke kunne parres med en konkret sag.

I dag fortæller Midt- og Vestsjælland Politi, at man efter sagen har indskærpet reglerne over for medarbejderne.

- Når sådan en sag opstår, har vi helt naturligt haft behov for at gå tilbage og se på, om vores system er godt nok, eller om vi skal stramme op på den måde, vi håndterer kontanter. Vi har ikke noget ønske om at have et system, hvor nogen berettiget eller uberettiget kan være i tvivl om, hvordan det fungerer, siger stabschef Niels Henrik Larsen.

Han forklarer videre, at kontoen med de 800.000 kroner er en naturlig del af politiets regnskabsafdeling.

- Jeg kan godt bekræfte, at vi har en konto af den type, men jeg tror ikke, at man rigtigt har forstået metodikken i kontoens betydning i vores regnskabsafdeling. Håndteringen af en konkrete færdselssager og håndteringen af kontanterne kører i to forskellige systemer. Man kan ikke nødvendigvis parre de enkelte beløb med en sag på det tidspunkt, hvor regnskabsafdelingen får pengene i hånden. Det kan først ske, når sagen er oprettet, skrevet og har fået et journalnummer. Det skyldes, at vi har med kontanter at gøre, og at sagerne bliver til på gaden. Vi har ikke vurderet, at det er et problem. Sådan en konto vil man pr. definition altid have. Den er udtryk for, at nogle regnskabsmedarbejdere får nogle kontanter i hånden og derefter parrer pengene med en sag. Hvis en betjent afleverer kontanterne, og sagen efterfølgende bliver oprettet forkert, vil man rykke for et sagsnummer. Men kontanterne er sikret, de kan ikke forsvinde på nogen måde, siger Niels Henrik Larsen.

Færdselsbetjentens forsvarer, Martin Cumberland, er dog fortsat kritisk over for myndighedernes håndtering af sagen mod hans klient, som er fået konstateret PTSD.

- Min klient gik på pension den 1. september, dagen efter byrettens dom, så han skal indstille sig på en ny tilværelse. Det er ikke lutter lagkage, kan jeg mærke. Det er godt, at vi fik belyst situationen i Midt- og Vestsjællands Politi, herunder de særdeles mangelfulde procedurer, som i den grad har skabt utryghed blandt kollegaerne i færdselsafdelingen. Det er bare ærgerligt, at det skulle ske via en straffesag og på min klients bekostning, siger Martin Cumberland.

relaterede artikler

Forsvarer: Sag gjorde politimand syg 31. august 2016 kl. 15:01

Betjent frifindes: Forsvundne penge skyldes rod hos politi 31. august 2016 kl. 14:35