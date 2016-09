Formand for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, Mads Andersen (K), ville gerne give de ansatte på Jobcentret en stor fest som et skulderklap. Men han ved ikke, hvor han skal finde pengene, når der skal spares de næste fire år. Foto: Bjørn Armbjørn

Andersen: God idé men der er ikke råd

Køge - 17. september 2016 kl. 13:50 Af Trine Møller Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De ansatte i Køge Jobcenter fortjener at blive inviteret til en kæmpe fest. Og de fortjener at få en ordentlig julegave, fordi de har knoklet for at få masser af ledige i arbejde. Sådan siger formand for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, Mads Andersen (K), der mener, der er »mange gode tanker« i Marie Stærkes (S) forslag om at bruge flere penge på at give de kommunalt ansatte frynsegoder i stil med de vilkår, der er i det private erhvervsliv.

Men lige nu er julegaven altså sparet væk, og det er svært at finde penge til de ansatte, når der er udsigt til besparelser i de næste fire år.

- Alene et fitnessabonnement til hver af kommunens 5.000 ansatte vil koste 2,5 millioner kroner hvert år, og jeg mener bare ikke, det er lige nu, hvor vi skal spare rigtig mange penge, vi kan finde penge til det, siger Mads Andersen.

Han tilføjer, at han på intet tidspunkt vil blande sig i de ansattes lønvilkår, »da det ikke er en kommunal opgave«, men han kan på sigt godt forestille sig at investere i øget medarbejdertrivsel for eksempelvis at forebygge sygdom.

- Det synes jeg godt, vi kan se på, ligesom det også bare giver god mening at give medarbejderne et klap på skulderen, for det ved jeg i hvert fald, at de fortjener i den forvaltning, jeg er i tæt kontakt med. Jeg prøver selv at rose mundtligt, men det er jo ikke nok. Det tæller for folk, at de får en belønning, og derfor skal vi også lære af det private erhvervsliv i kommunen. Men det er altså en svær opgave at løfte lige nu, fastslår Mads Andersen.