Samtidig med at der gives ja til at dispensere fra den gældende lokalplan og dermed tillade en ny burgerrestaurant på Køge Marina, sætter Køge Kommune nu også fart i arbejdet med den kommende lokalplan for Køge Marina, der blandt andet skal tillade et vandrerhjem. Foto: Anders Fallesen

Send til din ven. X Artiklen: Ambitionen på marinaen: Vi skal lave Danmarks bedste burgere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ambitionen på marinaen: Vi skal lave Danmarks bedste burgere

Køge - 11. juni 2017 kl. 07:19 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Køkkenet skal lige hentes hjem fra USA, men fraset det er alt nærmest på plads. Linné Sommer og resten af mandskabet på Restaurant Arken på Køge Marina er med andre ord klar til at gå i gang med opførelsen af en ny diner og burgerrestaurant i det sekund, der skulle komme en endelig tilladelse fra Kystdirektoratet. Det skriver DAGBLADET

Linné Sommer havde først håbet, at restauranten kunne have stået klar allerede til sankthansaften i år - ansøgningen blev således sendt af sted for 13 måneder siden, men papirerne er siden kommet for sent af sted videre i systemet, fortæller hun.

- Med den store sommeraktivitet på marinaen, for eksempel amerikanerbilerne som kommer på besøg, kunne det jo have været godt med et alternativ til gæsterne, så de blev på marinaen i stedet for at tage videre, siger hun og fortæller, at der således er meldt udsolgt på Arken.

Restaurantindehaveren er imidlertid glad for den politiske opbakning og kan med egne ord nærmest ikke få armene ned ved tanken om at komme i gang.

- Det er da fantastisk, at de er med på nogle lidt skøre og anderledes ideer, der er medvirkende til at gøre Køge unik og sætte byen på landkortet. Ambitionen er at lave nogle vanvittigt gode burgere, ja, Danmarks bedste, siger hun til DAGBLADET.