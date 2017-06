I Køge er både politikere og forvaltning bekymrede over udviklingen i Sundhedstjenesten, der på grund af manglende ressourcer ikke kan følge med. Arkivfoto: Køge Kommune

Alvorlig udvikling bekymrer: Sundhedstjenesten sakker bagud

Køge - 11. juni 2017 kl. 06:02 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sundhedstjenesten i Køge Kommune mangler ressourcer og kan hverken leve op til kommunens eget serviceniveau eller Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Sådan lyder den kontante konklusion fra både forvaltning og politikere i Køge. De ser med alvor på udviklingen hos Sundhedstjenesten, hvis primære opgave er at sikre en sund opvækst for børn og unge.

- Det er bekymrende, for den tidlige indsats er vigtig. Jo tidligere vi hjælper familierne, jo bedre bliver forløbet også for familien og børnene over tid, siger Helle Poulsen (V), der er næstformand i Børneudvalget i Køge.

Hendes bekymringer bliver delt af udvalgets formand, der peger på besparelser fra 2010 som roden til den negative udvikling.

- Dengang sparede vi rigtig meget på området, og nu rammer det os. Vi sparede to ansatte væk, og det var forkert at gøre, indrømmer Thomas Kielgast (SF).

Et af de konkrete steder, hvor Sundhedstjenesten ikke kan følge med, er hjemmebesøg. Kommunen har selv politisk vedtaget, at tjenesten på området for de 0-1-årige børn skal foretage fem hjemmebesøg hos førstegangsfødende, samt to hjemmebesøg og to aftalte besøg på kommunen med flergangsfødende.

Antallet af hjemmebesøg ligger under Sundhedsstyrelsens anbefaling om seks hjemmebesøg til alle fødende. Problematisk, lyder det fra udvalgsformanden.

- Det er et alvorligt problem, for sundhedsplejerskerne er de første, der kommer ind i hjemmet, og de kan se, om familien har brug for støtte og kontinuerlige besøg, siger Thomas Kielgast.

Han bakkes op af Helle Poulsen, som også er bekymret for antallet af hjemmebesøg.

- Det er et stort problem, fordi hjemmebesøgene vurderer, om familierne har brug for hjælp og støtte. Hvis forældrene ikke har mulighed for at hjælpe ordenligt tidligt i barnets liv, får det alvorlige konsekvenser, påpeger hun.