Det Grønne Hus danner onsdag ramme om et politisk visionsmøde for Alternativets Køgeafdeling og alle andre interesserede. Foto: Jesper From

Alternativet holder politisk visionsmøde

Køge - 17. januar 2017 kl. 05:52

Lokalafdelingen af det politiske parti Alternativet fortæller i en pressemeddelelse, at man onsdag aften holder politisk visionsmøde for at lægge fundamentet for partiets politik i Køgekredsen frem mod kommunalvalget.

Mødet finder steder onsdag den 18. januar mellem klokken 18.30 og 21.30 i Det Grønne Hus.

- Både lokalkredsens 70 medlemmer og alle andre interesserede er velkomne til en kickstart af processen med at sætte forventninger og rammer for partiets deltagelse i kommunalvalget i november 2017. På mødet tages der hul på at undersøge, udvikle og udforske, hvilke politiske spørgsmål og mærkesager, der er interesse og behov for, at Alternativet i Køge bygger sit lokalpolitiske arbejde op omkring. Mødets vigtigste ambition er først og fremmest at skabe nye politiske samtaler borgerne imellem og derigennem udvikle nye politiske idéer, lyder det i pressemeddelelsen.

Her oplyser man videre, at det er arrangørernes håb, at »have skabt en god fælles baggrund for at udvælge Å's mærkesager, gode forslag til visionsformuleringer og måske endda nogle gode bud på konkrete handlingsforslag,« når mødet er slut.