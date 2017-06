Alt klar til weekendens stafet på Køge Marina

Deltagertallet har for længst rundet 500 i årets Stafet for Livet på Køge Marina, så det ligger allerede nu fast, at der bliver masser af liv og aktivitet på marinaen weekenden igennem, men der er plads til endnu flere i Kræftens Bekæmpelses arrangement. Man kan således stadig nå at melde sig på www.stafetforlivet.dk og deltage i arrangementet, som de seneste år har rejst over en million kroner til Kræftens Bekæmpelse.