Se billedserie Det er her mellem Østre Banevej og Cementvej, at de ansatte på rådhuset kan parkere gratis. Foto: Lars Andersen

Alle ansatte på rådhuset får lov til at parkere gratis

Køge - 25. juli 2017 kl. 13:19 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

PARKERING: Mens debatten om den kommende betalingsparkering i Køge raser, er der en særlig gruppe ansatte i bymidten der kan tage det ganske roligt.

De ansatte på Køge Rådhus skal nemlig ikke betale for at parkere - heller ikke efter den 4. september, når de nye parkeringsregler træder kraft.

Mange af indsigelserne mod de nye regler går netop på, at ansatte, der arbejder inden for den kommende betalingsring, nu fremadrettet skal til at betale for at gå på arbejde.

Men det gælder altså ikke de ansatte på rådhuset, der kan parkere lige på den anden side af jernbanen på pladsen mellem Østre Banevej og Cementvej, hvor der endda er blevet udvidet, så der nu er 250 gratis personalepladser.

Pladsen er i arbejdstiden forbeholdt »gæster til Rådhuset samt kommunalt ansatte indenfor den kommende betalingszone«, som der står i Økonomiudvalgets beslutning.

Medlemmer af Byrådet og Direktionen parkerer også fortsat gratis efter den 4. september.

- Der skal nok være nogen, der synes det er mærkeligt, at vi gør det her, men nu har vi sikret vores medarbejdere mulighed for at parkere, slår borgmester Flemming Christensen (K) fast.

Venstres 1. viceborgmester Mette Jorsø var også med til at træffe beslutningen i Økonomiudvalget i december, men hun har ikke nogen konkret forklaring på, hvorfor Rådhusets ansatte ikke skal betale for at parkere.

- Det synes jeg, du skal spørge borgmesteren om, siger hun.

- Det har jeg ikke nogen specielle kommentarer til, men det er da ganske fint.

Køges 2. viceborgmester er Marie Stærke fra Socialdemokratiet, og hun mener ikke, der er noget forkert i at lade Rådhusets ansatte parkere gratis.

- Nej, det handler jo om at være en god arbejdsgiver, og det vil vi gerne være, siger hun.

