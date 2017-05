Skovbo Kommunes mangeårige borgmester Ole Hansen (V) har tidligere fremhævet opførelsen af Borupcentret som en af de dårligste beslutninger i hans 30 år i kommunalpolitik.

Aldi lukker i Borup

Køge - 31. maj 2017 kl. 15:03 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borup: Aldi lukker 32 butikker i Danmark, oplyste discountkæden i en pressemeddelelse tirsdag. Det sker, efter at Aldi fik et underskud på 243 millioner kroner i 2016. Aldi har i dag 220 butikker fordelt over hele landet.

- Vi må konstatere, at nogle af vores butikker er for små og ligger forkert, siger Aldis direktør for kvalitet, CSR og kommunikation Thomas Bang til TV 2.

En af de butikker, som drejer nøglen om, ligger i Borupcentret. Beslutningen har medført mange beklagende kommentarer på Facebook fra byens borgere:

- Endnu et tomt butikslokale i byen. Det skal vi have gjort noget ved, så vi ikke ender med et spøgelsescenter, skriver Kenni Rasmussen eksempelvis.

- Det er vist desværre for sent, mener Steffen Jensen, hvortil Kenni Rasmussen replicerer:

- Jeg er bare bekymret for de tilbageværende butikkers situation. Om de andre også smutter, fordi vi ikke har andet handelsliv i centret.

Formand for Borup Centerforening og butikschef i Matas, Mette Jørgensen, forstår godt, at en kæde som Aldi kan have brug for at ændre strategi. Hun forstår dog også de mange beklagende kommentarer. Som centerforeningsformand vælger hun dog at være optimist:

- Jeg anser Borupcentret for at være bæredygtigt. Inden for den næste måned får vi for eksempel en ny kaffe- og chokoladebutik i centret. Men det er klart, at det i en pendlerby som Borup er vigtigt, at folk vil os og vælger at handler lokalt, pointerer formanden. Hun har ingen konkrete ønsker til Køges politikere, men håber blot håber, at Borup ikke bliver glemt i de politiske dagsordener.

Borgmester Flemming Christensen (K) er ikke overrasket over udmeldingen fra Aldi og mener ikke, lukningen er alarmerende for Borups borgere.

- Det er jo en dagligvarebutik og det er jo ikke udelukket, at der kan komme en ny. Og Borup har stadig tre dagligvarebutikker, påpeger han.

Tidligere borgmester i Skovbo Kommune Ole Hansen (V) har betegnet opførelsen af Borupcentret som en af de dårligste beslutninger i hans 30 år i kommunalpolitik. Centret er simpelthen for stort, mener han. Flemming Christensen er enig.

- Centret blev slået for stort op, og det skal vi have gjort noget ved. Vi har folk, der kigger på det, forsikrer han.

Aldis butik i Borup lukker den 10. juli.

