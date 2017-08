Hans Henrik og Annelise Gregers-Høegh skruer op for Helse-klinikkens aktiviteter på deres gård i Varpelev. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Aktivt efterår i Helseklinikken

Køge - 26. august 2017 kl. 07:00 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hans Henrik og Annelise Gregers-Høegh har samtidig med deres klinik i Brogade i Køge gennem de seneste små fem år også drevet klinik på deres gård i Varpelev, og i den kommende tid skruer parret markant op for blusset med flere nye aktiviteter på gården.

I første omgang bliver der den 26. august og den 16. september klokken 10-13 både mulighed for at prøve healing ganske gratis, lige som man også kvit og frit kan blive vejet på en særlig vægt, der udover selve vægten også kan fortælle, hvor stor muskelmasse og hvor meget fedt, man har på kroppen. På de to dage gælder desuden tilbuddet, at hvis man aftaler en tid til healing, så får man første behandling til halv pris.

Fra september indleder parret desuden flere workhops i lokalerne i Varpelev - en med fokus på vægt og lavt blodsukker samt en med fokus på sukkerafhængighed. Der er uforpligtende tilmelding allerede nu på tlf. 40484880.

Endelig er der også to en-dages kurser på vej: Et med fokus på livsstilsændringer og et selvværdskursus med fokus på konkrete værktøjer for at styrke deltagernes selvværd. De kører fra september, og også her er der uforpligtende tilmelding allerede nu. Læs mere på www.helse-klinikken.net.

Parret har i øvrigt også netop åbnet en bed & breakfast på gården, hvilket også åbner mulighed for weekendkurser med ophold på gården. Læs mere på www.akaciegaardenbogb.dk.

Imens fortsætter parrets klinik i Brogade i Køge uændret. Også her vil der være dage med mulighed for at prøve healing ganske gratis i den kommende tid. Det finder sted fredag 25. august samt den 1., 8. og 15. september - alle dage klokken 14-17. Også her gælder tilbuddet om halv pris på den første behandling, hvis man bestiller tid på dagen.