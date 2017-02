Ove Nordhild Olsen.

Aktiv formand fylder 70 år

Køge - 17. februar 2017 kl. 06:00

En af Køges meget aktive personer står foran sin 70 års fødselsdag.

Ove Nordhild Olsen, der sidste år blev valgt som formand for Kjøge Mini-Bys Venner, som både i sin erhvervsaktive karriere og nu som pensionist er meget aktiv på flere felter. Ove Nordhild er ikke bange for at give noget fra sig, der kan hjælpe andre mennesker.

Ove Nordhild runder de 70 år søndag 19. februar, og han kan se tilbage på et liv, hvor der altid har været gang i ham. Han er født i Store Heddinge på Stevns, men med anerne dybt begravet i Køge og derfor tillader han sig at kalde sig en "Køge-dreng". Hans interesse for Køge har altid været stor. Han er udlært som elektriker og har arbejdet på Junckers Savværk i Køge, senere efteruddannede han sig og var i 80erne og starten af 90erne forstander for Teknisk Skole i Køge, og derefter beskæftigede indenfor erhvervsskoleområdet som udviklingskonsulent, inspektør og IT-chef, indtil han gik på pension.

Ove Nordhild har uden for sædvanlig arbejdstid altid været aktiv i foreningsrelaterede opgaver, og ydet en indsats på flere områder og gør det stadig. Ove Nordhild har gennem nogle år været frivillig i IT-cafeen på Køges bibliotekerne, samt foredragsholder for Ældre Sagen om faldgrupper ved køb over internettet. Han underviser i iPad og er med i arbejdsgruppen for VVM-redegørelsen for Sjællands Universitetshospital - det nye Køge Sygehus.

Han har gennem flere år ydet en stor indsats i Kjøge Mini-By , hvor han bl.a. har været med i Lauget, men stoppede efter at have været med til opførsel af den store tilbygning på Strandvejen.

Ove Nordhild er nu tilknyttet guide- og rundvisergruppen, og for et år siden blev han valgt til formand for Kjøge Mini-Bys Venner, der har over 700 medlemmer. Et hverv han med stor iver går op i.

I øjeblikket arbejder han sammen med Laugs-bestyrelsen for at få opført et "Værested" på over 230 kvm. i Mini-Byen. Det er økonomisk en stor mundfuld, men som han siger:

"Det skal lykkes og det skal være i år".

Han er en positiv person og han ønsker sig ikke så meget i fødselsdagsgave andet end at Kjøge Mini-By får det nye tiltrængte "Værested" med billetsalg, cafe og mødelokaler.

Kjøge Mini-By fejrer internt Ove Nordhild Olsen ved et morgenkaffearrangement mandag 20. februar kl. 9.30 på Strandvejen.pm