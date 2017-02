Afsked-KØS til direktøren

Se billedserie Ved afskedreceptionen var der flotte gaver til Christine Buhl Andersen, der nu forlader KØS museum i Køge. Foto: Torben Thorsø

Køge - 11. februar 2017 kl. 10:00 Af Torben Thorsø

Fredag eftermiddag, sagde KØS museum i Køge farvel til Christine Buhl Andersen, der har stået i spidsen for museets udvikling de seneste 10 år. Her er KØS for alvor kommet på det kulturelle landkort. Det blev også fremhævet, da der fredag eftermiddag var afskedsreception.

- Du har været en utrolig kompetent og innovativ direktør, der på bedste vis har stået i spidsen for museet. Du har været med til at udvikle museet til, hvad det er i dag; et nationalt og internationalt vartegn, lød det fra borgmester Flemming Christensen, der var den første taler ved mikrofonen.

Formanden for museets bestyrelse var den næste i rækken og Freddy Avnby lagde ikke skjul på, at man var ked af at miste en både visionær og effektiv direktør.

- Vi har været utroligt glade og overordentligt priviligerede over at have haft en så bredtfavnende direktør som dig. Med din sans for korte, markante navne rejser du nu fra »KØS - Museum for kunst i det offentlige rum« og så varer det næppe længe før vi kan besøge dig på »GLYP - Museum for kunst i lukkede sandstenssarkofager«

Ved receptionen fik Christine Buhl Andersen mange lykønskninger på vejen med det nye job som direktør for Glyptoteket i København og blandt andet en række billeder fra nogle af de markante projekter i Køge, som hun har været med til at arrangere.