Åbningstider deler butikkerne

Køge - 23. maj 2017 kl. 07:58 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Butiksliv: Følge Strædets åbningstider eller ej? Holdningerne er delte blandt butiksejerne og handelsdrivende i Køge bymidte

Af Henrik Førby Jensen

Køge: Endnu er åbningstiderne for Køges nye handelsgade Strædet ikke meldt ud, men butiksejere og handelsdrivende i Køge Bymidte gør sig mange overvejelser om, hvor hvorvidt de vil ændre deres åbningstider eller ej, når de sidste butikker i Strædet åbner i september måned.

Køge Onsdag har gået en tur rundt i bymidten og forhørt sig om nogle af butiksejernes overvejelser.

Hos Wunderwear i Jernbanegade er butiksindehaver Lisbeth Hansen ikke i tvivl:

- Vi ligger i et rigtig godt smørhul. Vi kommer til at følge Strædets åbningstider - det duer ikke, at vi lukker klokken 18, hvis de holder åbnet til klokken 19, siger hun.

Samme holdning finder man hos Tanja Nystrup, medejer af tøjbutikkerne N&Ø i Nørregade og næstformand i Køge Handelsstandsforening.

- Vi følger med tiden. Det er vi nødt til. Vi er altid med helt fremme i bussen, når det gælder den slags, siger butiksejeren.

Hun er forberedt på, at de første mange måneder først og fremmest vil være en investering for N&Ø. Det tager tid at ændre folks indkøbsvaner:

- Jeg tror, det vil tage køgegenserne et par år at vænne sig til de nye åbningstider, siger hun. Trods udgifterne ser hun ikke andre muligheder end at følge trop, når Citycon melder Strædets åbningstider ud.

- Risikoen er, at de gamle butikker ikke bliver besøgt, mener hun.

Også leder af Bog & Ide Jeanette Jensen vil om nødvendigt ændre åbningstiderne.

- Jeg er bange for, at vi bliver hægtet af, hvis vi ikke går med. Hvis Strædet har åbent til klokken 19 i hverdagene, så har vi det også. Desuden lørdag fra 10 til 16 og det samme den første søndag i måneden. Det har jeg meldt ud til vores personale, siger butikslederne.

Hun tror på, at Nordisk films store biograf og de nye restauranter i Strædet vil være med til at give et større flow af kunder i de sene eftermiddagstimer.

- Og så må vi se - jeg tager en vurdering af situationen ved nytårstid, siger hun.

Lidt længere henne ad Nørregade er Gerd Nordin mere tilbageholdende. Indehaveren af tøjbutikkerne Tendens, Cosmos og Bogart vil i første omgang afvente situationen.

- Vi gør ikke noget umiddelbart. Der kommer jo ikke flere kunder, fordi vi holder åbent i længere tid, mener han, men moderer dog den holdning:

- Vi har sindssygt gode lørdage - dér kunne det være en god idé at holde længere åbent. Hvorfor ikke udvide noget, der er godt i stedet for at prøve at kickstarte noget, der aldrig bliver godt? spørger han med tanke på flere åbne søndage end hidtil.

- Det er jo ligesom diskoteker - hvorfor holder de åbnet fredag og lørdag aften og nat? Det er jo fordi, det er de tidspunkter, hvor folk går i byen. Vi vil jo allesammen gerne have en by med puls - hvorfor ikke koncentrere åbningstiden, så bymidten kommer til at summe af liv, pointerer han med fægtende arme og et kropssprog, der signalerer frustration over tendens til mange dage med lange åbningstider.

- Jeg tror, det bliver et problem, at de store kæder vil spille med musklerne. De vil stjæle den lille forretnings kunder. Køge er kendt for sine specialbutikker, men det bliver hårdt for de små butikker, der ikke har ressourcer til længere åbningstider. Så skal man jo nærmest stå i butikken i døgndrift. Hvad er det for noget? Det er ved at tage overhånd, mener Gerd Nordin.

På sigt ser han dog fortrøstningsfuld på Strædets indflydelse på Køge by. Kombinationen af et åbent center og den gamle bymidte skal nok blive en succes, mener han.

- Det bliver godt, men det kommer til at tage tre til fem år, siger Gerd Nordin.

Også hos Sportmaster i Brogade er der et betydeligt forbehold for automatisk at følge trop med Strædets åbningstider. Butikschef Jes Petersen påpeger tværtimod, at kunderne kan regne med, at Sportmaster vil følge Køge Handelsstandsforenings anbefalede åbningstider - også i fremtiden.

- Det vil vi gør, så længe, vi er medlemmenr af Køge handelsstandsforening - det er klart, siger han.

Martin Lyngesbo, Kop & Kande og medlem af bestyrelsen i Køge Handelsstandsforening er på bølgelængde med sin kollega hos Sportmaster og vil ligeledes følge foreningsens anbefalede åbningstider:

- Strædet kan ikke leve uden midtbyen og midtbyen kan ikke leve uden Strædet - vi må tilpasse os hinanden, mener han.

Heller ikke Bjergkæden i Vestergade har planer om forandringer på baggrund af det ændrede bybillede.

- Vi kommer ikke til at have længere åbningstider. Det er ikke muligt på grund af butikkens størrelse, bemanding og økonomi, siger butiksleder Henrik Hansen.