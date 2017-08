Åbningsreception hos Binella Medical Beauty

De glæder sig til at byde indenfor til åbningsreception fredag den 1. september kl. 10.00-18.00, hvor alle er velkomne til at høre nærmere om klinikkens skønne univers - og der vil blive budt på snacks og rosévin. Det skriver LørdagsAvisen.

I klinikken udføres en lang række behandlinger - blandt andet alle former for , silkpeeling, ansigts behandinger permanent makeup luxus ansigts behandlinger, bryn og vipper, menicure og pedicure, alle former for voks behandlinger, teenage behandlinger og make-up m.m.

"Produkt er udearbejdet af medicinalske forskere, der interesser sig for ingrediensen genistein. Så hemmeligheden er Genistein, som har en unik evne til at reparere beskadigede celler, helingsprocesserne og ældning af huden. Det betyder, at du som kunde får meget mere ud af dine produkter og en anden fordel er at du kan se resultat her og nu når du får vores behandlinger", siger Claire Andersen.