Citycon kender fortsat ikke åbningsdato for Strædet efter storentreprenørs konkurs. Foto: Anders Fallesen

Åbning af Strædet er stadig uvis

Køge - 21. august 2017 kl. 16:03 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Citycon kender fortsat ikke datoen for, hvornår Køges nye handelsstrøg, Strædet kan åbne. Det meddeler Citycon i en pressemeddelelse til DAGBLADET Køge.

Byggeriet er sat på hold, efter at entreprenørfirmaet Brdr. Pedersen A/S tidligere på måneden gik konkurs, og det står nu ifølge Citycon klart, at man ikke bliver klar til at åbne som planlagt den 1. september. Det betyder, at åbningen af Køges nye handelsgade bliver udskudt.

- Vi havde håbet, at vi kunne åbne Strædet 1. september i forbindelse med Køge Festuge. Men efter den her konkurs bliver vi desværre nødt til at udskyde åbningen af Strædet. Det er rigtig ærgerligt, for vi ved, hvor mange der har set frem til det. Ikke bare os, der står bag Strædet, men også køgeborgerne, siger Jacob Bannor, Commercial Manager for Citycon, der overtager Strædet, når byggeriet står færdigt.

TK Development, der står for byggeriet og udviklingen af Strædet, og Citycon ved endnu ikke præcist, hvornår den fælles åbning af Strædets butikker vil finde sted.

- Vi kan desværre ikke sige præcist, hvornår Køges nye butikker kan slå dørene op i samlet flok. Men vi ved, at TK Development arbejder på højtryk for at finde en løsning. Så snart vi har en ny åbningsdato, vil vi melde det ud, siger Jacob Bannor.