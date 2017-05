Se billedserie Køge Fælles Jord holder åbent hus.

Åbent hus på Køges fælles jord

Køge - 11. maj 2017 kl. 11:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Er du til natur, bier, drivhuse, bål og frisk luft, så kig forbi Køge Fælles Jord på Store bededag, hvor der holdes åbent hus og rundvisning om alle de spændende ting, som projektet har gang i.

Køge Fælles Jord arbejder med 2 hektar jord ved Egøjevej 114C. På jorden eksperimenteres med de nyeste bæredygtige principper inden for dyrkning af egne fødevarer. Projektet har for to år siden plantet en madskov på 0,6 hektar, hvor ideen er at eksperimentere med, hvordan vi i fremtiden kan få flere og flere af vores fødevare fra skovmiljøer.

"Vi er på kloden kommet til et stadie, hvor vi bliver nødt til at tænke anderledes. Vi kan ikke længere blive ved med at udpine vores jord med den ene monokultur efter den anden. Vi bliver nødt til radikalt at omtænke den måde, vi får fødevarer på, hvis vi vil overleve på kloden. Så vi har på Køge fælles jord valgt at eksperimentere med det nye dyrkningssystem - Madskoven. Her arbejder vi med, at flere og flere vores fødevarer skal bestå af frugt, nødder, bær, flerårige grøntsager og urter, som alle kan indgå i en større biodiversitet i en madskov," siger naturvejleder Marianne Mark, der er koordinator for Køge Fælles Jord.

Som noget nyt har Køge fælles Jord i år fået 18 nye højbede, som alle kan skrive sig op til.

"I højbedene dyrker du lige det, du har lyst til. På åbent hus-dagen kan du få tildelt et højbed, så mød op og vær den heldige, som får et højbed til egen dyrkning," lyder opfordringen.

"I starten havde vi kun et fælles grøntsagsbed, men vi har med tiden fundet ud af, at det er nemmere for folk at være med i vores projekt, hvis de har deres eget højbed. Så kan man hen ad vejen se, om man vil involvere sig mere i projektet eller man vil nøjes med eget højbed. Højbedene er også nemmere at luge og komme til på grund af højden og afgræsningen. Så de er mere brugervenlige end en strid markjord. Højbedene kommer til at give mere liv på stedet og grobund for et socialt miljø med diskussion af grøntsager, urter, økologi, kompost, madskove etc.," siger Marianne Mark.

Arrangementet finder sted Store Bededag 12. maj klokken 10-13. Marianne Mark viser rundt på hele jorden klokken 11.00 og fortæller om ideen bag projektet og forklarer hvad madskove og permakultur egentlig er for noget.

"Vi smager også på nogle af de flerårige grøntsager/urter, som du måske ikke er vant til at spise. kl. 12.30 er der ekstra rundvisning i grøntsagshaven ved Metea og Madskoven ved Maj-Britt," lyder det om arrangementet, hvor der desuden vil være mulighed for at lave fladbrød over bål, hjemmerystet smør og smage naturens urter. Bieksperten fra Stenbjergarard fortæller om, hvordan bierne på jorden passes og hvordan du selv kan kommer igang med bier. Der vil desuden være salg af planter, kaffe, te og kage til et symbolsk beløb.